Sub scomparso ad Aurisina: in corso le ricerche

Dalle 13:30 di oggi, 7 luglio, una squadra del NSSA (Nucleo Soccorso Subacque Acquatico), il personale nautico e un SA (Soccorritore Acquatico), il personale nautico dei Vigili del Fuoco e la Guardia Costiera sono impegnati al largo del porticciolo dei Filitri di Aurisina nella ricerca di un sub scomparso. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un giovane turista che stava campeggiando nella vicinanze. Sempre dalle prime testimonianze risulta che la persona dispersa abbia fatto perdere le sue tracce da due o tre giorni. Sarebbero stati, infatti, altri campeggiatori a non averlo più visto e a dare l'allarme. La situazione è ancora piuttosto confusa e si teme il peggio, soprattutto dopo il maltempo di ieri sera. I suoi vestiti sono stati ritrovati sulla spiaggia ma di lui non vi ancora alcuna traccia.

Attivato anche il Nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco di Venezia che sta sorvolando il tratto di mare.