Incidente auto-moto in via San Marco: motociclista all'ospedale

Tamponamento oggi, 26 settembre, in via San Marco all'altezza del civico 48. L'incidente è avvenuto attorno le 16.45 ed ha coinvolto un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il conducente in sella alle due ruote che ha riportato diversi traumi. Il ferito è stato trasportato immediatamente in pronto soccorso da un'ambulanza.

Sul posto anche gli operatori della moto soccorso, vigili del fuoco e due pattuglie della polizia locale.