Quattro weekend di visite di prevenzione medica gratuite al Tiare Shopping

TIARE SHOPPING dedica il mese di ottobre alla prevenzione e organizza una serie di iniziative per sensibilizzare gli ospiti dello shopping centre su questo importante tema. Quattro weekend durante i quali i titolari delle tessere IKEA Family potranno prenotare visite prevenzione medica gratuite tenute da medici specializzati che lavorano in strutture d’eccellenza del Friuli Venezia Giulia.

Si inizierà sabato 6 ottobre e domenica 7 con un’iniziativa che affronterà il tema dell’obesità e dell’educazione alimentare organizzata in collaborazione con Natur House, azienda che attraverso un metodo innovativo e prodotti certificati ISO 9001 e autorizzati dal Ministero della Salute Italiano, trasmette ai propri clienti comportamenti nutrizionali corretti essenziali per vivere meglio, in modo sano e gustoso.

Sabato 13 e domenica 14 ottobre il Dott. Antonio Caldaria, Medico Chirurgo specializzato in Ortopedia - Università di Ferrara, terrà delle visite dedicate alla prevenzione delle patologie ortopediche.

Il fine settimana successivo, quello del 20 e 21 ottobre, sono in programma controlli della pelle con screening oncologico dei nei tenuti dal Dott. Claudio Conforti, Medico Chirurgo - Università di Trieste e appuntamenti dedicati alla prevenzione del respiro con la pneumologa Dott.ssa Carmen Dell'Acquila, Medico Chirurgo sempre dell’Università di Trieste.

Le iniziative si chiuderanno sabato 27 e domenica 28 ottobre con esami dedicati alla pressione arteriosa tenute dalla Dott.ssa Francesca Longo - Università di Trieste.

Tutte le visite - riservate al titolari di IKEA Family - si terranno dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 al secondo piano di TIARE SHOPPING - Area Piazza Italia.

La card IKEA Family IKEA Family è gratuita e può essere sottoscritta in qualsiasi momento, anche durante la prenotazione delle visite.

È necessario prenotare le visite all’Infopoint del Centro Commerciale (maggiori informazioni su www.tiareshopping.com).