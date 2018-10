Gente in piedi o fuori dai treni: caos Trenitalia per la Barcolana

Quelli che riescono a salire sono stretti come sardine mentre, i più sfortunati, non riescono proprio a salirci. Questa Barcolana, impeccabile in tutto, ha un unico flop: i treni.

La segnalazione arriva da un passeggero a bordo di un treno per Venezia in partenza da Trieste attorno le 19.00: " I posti sono tutti occupati, siamo costretti a stare in piedi".

Come lui tantissimi hanno subito questo disagio sin dalle prime ore della giornata. Situazione che non è cambiata, ovviamente, al rientro.

"C'è gente che è costretta a restare fuoi dai treni e non riesce a salire! Scene da terzo mondo!"ha aggiunto il passeggero. "Dove sono i servizi tanto pubblicizzati? La Barcolana si fa una volta l'anno e ancora non si riesce a fornire un servizio decente"