Galleria piazza Foraggi, Dipiazza: "non la chiudiamo".

Nei giorni scorsi il sindaco Roberto Dipiazza ha annunciato che i lavori di rifacimento della galleria di piazza Foraggi verranno realizzati grazie ad un metodo nuovo.

L'annuncio

"Faremo scorrere due binari a lato e con un carrello gli operai potranno lavorare senza intralciare il traffico e gli automobilisti. Così non chiudiamo la strada, avremmo spaccato la città. Mi sono battuto contro tutti, compreso contro qualcuno che mi remava contro".

Il costo

Costo dell'operazione? "È una gara europea, 12 milioni. Verrà poi realizzata come la galleria di San Vito e non in cemento come volevano farla all'inizio".

L'inizio dei lavori

La partenza dei lavori? Ad oggi non si sa ancora la data precisa, l'iter sembra essere molto lungo e complesso. Si spera possa essere operativa da gennaio 2019.