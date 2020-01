Tripcovich, il costo della demolizione è di oltre un milione

E' stata letta oggi, nel corso della commissione trasparenza, la nota con la quale la Soprintendenza regionale ha annunciato il no del Ministero dei Beni culturali alla demolizione della Sala Tripcovich di Trieste. Si tratta di una nota molto breve, nella quale non compaiono le motivazioni della scelta. Per questo motivo, come riportato da Tgr Rai Fvg, il sindaco Roberto Dipiazza chiederà l'accesso agli atti.

Nel corso della commissione sono stati resi noti anche i costi di abbattimento, ovvero, stando a quanto dichiarato dalla presidente della Commissione trasparenza, Sabrina Morena (Open Sinistra Fvg), "sono di 1.250.000 euro comprensivi della riqualificazione dell'area".

La presidente Morena ha anche rimarcato che "se si vuole continuare a percorrere la strada dell'abbattimento bisogna pensare a un progetto di riqualificazione che conservi le caratteristiche di luogo sociale e di aggregazione della Tripcovich. Il rischio è che, al posto di una sala teatrale, ci rimanga solo una misera rotonda con la statua di Sissi al centro".