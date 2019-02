“Degrado a Valmaura, rubano anche le piante dai locali” (FOTO)

Tentativi di effrazione, furti, sporcizia: un degrado crescente a Valmaura emerge dalla segnalazione di una nostra lettrice, la proprietaria di una gastronomia in via Zandonai. "È la via prediletta dai proprietari di un cane, che vi portano l'animale a fare i bisogni e poi li lasciano sui marciapiedi, oppure in un'aiuola all'ingresso di un parcheggio pubblico all'altezza del numero 6-8"

"La scorsa estate - continua la signora - ho subito per più di un mese le angherie di una persona che ogni notte si fermava e cercava di entrare nella mia proprietà. Non riuscendoci per un paio di volte se l'è presa con una mia pianta di mimosa rovesciandola e strattonandola”.

Ma la questione non si conclude qui: “Ieri sera - segnala ancora la vittima riferendosi a sabato 23 febbraio -intorno alle 19, un signore è arrivato con la macchina, ha violato la mia proprietà e ha rubato la pianta di mimosa in fiore, in barba ai passanti. Con alcuni di questi si è perfino fermato a chiacchierare. Comincio ad essere esasperata da tale abbandono e deriva di questo rione - conclude - una volta molto vivace e con molte attività che ormai, per la maggior parte, sono chiuse”.

La proprietaria della pianta ci tiene a far sapere che, in caso di restituzione spontanea, è pronta a non sporgere denuncia.