Verdi, continua la campagna abbonamenti

Continua la campagna abbonamenti per la Stagione sinfonica 2018 e per la Stagione lirica e del balletto 2018-2019 della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste! C'è ancora tempo per confermare il posto o per chiedere un nuovo abbonamento. Gli abbonati alla Stagione sinfonica 2017 possono usufruire di un periodo di cortesia gratuito per la conferma del proprio abbonamento inviando l’apposito modulo alla Biglietteria del Teatro entro il termine ultimo di venerdì 31 agosto 2018.

Gli abbonamenti si ritirano da martedì 10 luglio fino a martedì 11 settembre 2018.

Le richieste per i nuovi abbonamenti, formulate sull’apposito modulo - ritirabile presso la Biglietteria del Teatro e scaricabile dalla pagina http://www.teatroverdi- trieste.com/it/abbonamenti - possono essere inoltrate via posta, via e-mail (boxoffice@teatroverdi- trieste.com) o presentate direttamente al Teatro: i posti saranno attribuiti seguendo l’ordine cronologico d’arrivo delle richieste.

La Stagione sinfonica si apre venerdì 14 settembre con il concerto dell’Orchestra del Teatro Verdi dedicato alle musiche di Ludwig van Beethoven, diretto da Pinchas Steinberg, con Sergej Krylov violino solista: in programma il Concerto in re magg. per violino e orchestra, op. 61, e la Quinta Sinfonia in do min. op. 67.