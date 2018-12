Terza corsia, viadotto sul Tagliamento aperto in entrambe le direzioni

“Uno,auguri; due, complimenti; tre, continuate così”. È il saluto dell’assessore ai trasporti della regione Fvg Graziano Pizzimenti - al team di tecnici di Autovie Venete che ha voluto incontrare ieri sera, prima dell’inizio dei lavori (ai quali hanno partecipato oltre 200 persone fra maestranze e responsabili delle ditte) per completare gli ultimi lavori e aprire anche al senso di marcia in direzione Trieste, il primo viadotto del nuovo ponte sul fiume Tagliamento. “Sono veramente soddisfatto delle modalità di lavoro e soprattutto dei tempi - ha detto Pizzimnenti - di realizzazione” “ Domani sarà veramente un momento epocale - ha aggiunto - perché il vecchio ponte andrà in pensione dopo quasi 80 anni di servizio. È il primo step di una fase nuova per le infrastrutture che, come tutti sapete, sono un elemento strategico per l’economia”. Altrettanto soddisfatto il presidente di Autovie Maurizio Castagnache ha ricordato come, fin dall’inizio, a fronte delle difficoltà e delle sempre più pressanti richieste “di fare qualcosa” la sua risposta era sempre quella: “lavorare bene per finire prima possibile”. “I fatti ci hanno dato ragione”.

Alle ore 10 e 30 il nuovo viadotto sul fiume Tagliamento che unisce il Friuli Venezia Giulia al Veneto è stato aperto completamente al traffico. Questa mattina le prime auto, provenienti da Venezia e dirette a Udine e Trieste, scortate da una safety car, hanno attraversato il manufatto che rappresenta l’opera simbolo del terzo lotto della terza corsia.