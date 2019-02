Incidente auto-camion in via D'Alviano, Vigili del fuoco sul posto

Incidente stradale alle 14:45 di oggi, 18 febbraio, in via D'Alviano. Immediato l'intervento della terza squadra della sede centrale del comando provinciale Vigili del fuoco di Trieste.

Giunti sul posto hanno messo in sicurezza i due mezzi coinvolti nel sinistro (un camion e un'autovettura) e la zona dell'incidente. Fortunatamente l'incidente non ha causato feriti. Ancora da accertare le cause del sinistro. Sul posto anche personale della Polizia Locale

