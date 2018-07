Fumo in via Kandler, Vigili del Fuoco sul posto

Intorno alle ore 14 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Kandler 15 dopo aver ricevuto una segnalazione sul fumo che fuoriusciva da un'abitazione. Dopo aver effettuato i controlli e aver bloccato la strada per qualche minuto, la scoperta della causa. Ai piani alti dell'edificio si stavano effettuando dei lavori in casa con una flex.

Nessun pericolo e con i Vigili costretti a rientrare in centrale.