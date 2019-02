Sterpaglie a fuoco in via dei Peco: Vigili del Fuoco sul posto

Questo pomeriggio alle 16:10 la squadra del distaccamento di Muggia e l'autobotte della sede centrale del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste sono intervenute in via dei Peco, dove a prendere fuoco sono state le sterpaglie. Il pronto intervento dei pompieri ha contenuto l'incendio evitando la propagazione del fuoco. Le cause dell'incendio sono da accertare.

Sul posto anche i Carabinieri