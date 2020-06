Tutti gli uomini del presidente, in migliaia in piazza per D'Agostino

Quasi cinquemila triestini hanno partecipato alla manifestazione organizzata dai lavoratori portuali per dare sostegno all'ex presidente del porto Zeno D'Agostino, decaduto dalla carica dopo la sentenza dell'Anticorruzione. Oltre ai "facchini", sono intervenuti i sindacati, rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo della cultura, dello sport e semplici cittadini. All'insegna del "c'è solo un presidente", coro cantato a più riprese durante la manifestazione, migliaia di triestini si sono stretti in un abbraccio ideale nei confronti di D'Agostino. "Restiamo uniti - queste le prime parole del manager veronese - e non lasciamo che ci dividano. Dobbiamo dire grazie a chi ha fatto la segnalazione: la piazza di oggi è il risultato. Non ci fosse stata, oggi saremmo chissà dove".

