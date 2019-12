A Borgo San Sergio Jan Sedmak firma un murale dedicato a Ernesto Nathan

“Chromopolis – La città del futuro”, il progetto di creatività urbana curato dal PAG Progetto Area Giovani del Comune di Trieste, prosegue la sua attività a Borgo San Sergio con un intervento artistico di grande impatto e significato. La superficie che accoglierà l’opera dell’illustratore Jan Sedmak è il retro del mercato rionale, “sfondo” per ora anonimo dell’animato mercato settimanale. L’opera non ha solo l’obiettivo di riqualificare attraverso l’arte uno spazio pubblico, ma anche di ricordare Ernesto Nathan Rogers, l’architetto triestino di cui nel 2019 ricorrono i 110 anni dalla nascita.

Ernesto Nathan Rogers

Era il 1957 quando l’urbanista Rogers e l’ingegnere Badalotti presentarono il progetto del “quartiere residenziale del Porto Industriale di Trieste”, e ancora oggi Borgo San Sergio è un modello rilevante e riuscito di vivibilità e funzionalità. Perseguendo l'ideale di una “città satellite”, Rogers aveva posto al centro dello studio del nuovo borgo il benessere della comunità, le relazioni e la socialità, le diverse esigenze abitative dei destinatari, il sistema dei servizi, il collegamento con la zona produttiva industriale e il centro città. Su questo fertile terreno di idee, spazi, persone e cose ha lavorato l’artista Jan Sedmak insieme alle associazioni Casa dell’Arte, Kallipolis e al PAG Progetto Area Giovani, per tradurre in segno tutte le componenti di questo lungimirante piano urbanistico.

Il murale

Ci troviamo così di fronte ad una sorta di lavagna su cui si sviluppa un racconto che sfrutta i riquadri della struttura architettonica dell’edificio come fossero delle pagine. Un filo bianco è l’elemento che unisce i diversi personaggi che vengono colti nelle loro azioni quotidiane: dalla passeggiata con il cane all’uomo che stende i panni, dai bambini che saltano la corda alla riproduzione della piantina dell’intero rione. Il tratto e lo stile contemporaneo di Sedmak, grafico e illustratore triestino noto a livello nazionale e internazionale, invita alla curiosità, alla conoscenza ed è spunto di riflessione. Lo spazio pubblico, infatti, è una dimensione privilegiata in cui si definiscono e si rinnovano incessantemente le relazioni tra le persone e i luoghi. Allo stesso tempo un intervento di arte pubblica può stimolare un confronto con la comunità per riscoprire la storia del luogo in cui si vive.

Il progetto verrà illustrato in un incontro pubblico aperto a tutti martedì 10 dicembre alle 17.30 a Borgo San Sergio presso il Bar Piazzetta di piazza XXV Aprile, 6. Saranno presenti l’Assessore ai Giovani Francesca De Santis, l’artista e i curatori del progetto. Per maggiori informazioni pag.comune.trieste.it