A fuoco una motozappa a Sgonico: Vigili del Fuoco sul posto

Nel primo pomeriggio di oggi, 18 luglio, a in località Devincina (Sgonico) ha preso fuoco una motozappa. L'incendio ha interessato parte del cappotto esterno di un edificio ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco.

Giunti sul posto i pompieri hanno trovato il macchinario, posizionato sotto la finestra di una casetta, in fiamme. L'incendio è stato quindi spento utilizzando il naspo dell'APS (Auto Pompa Serbatoio). Fortunatamente non sono state coinvolte persone, mentre le cause dell'evento sono da accertare

