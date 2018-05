A fuoco un appartamento a Grado: madre e figlio morti soffocati

Tragedia a Grado questa notte, dove madre e figlio hanno perso la vita a causa di incendio scoppiato nel loro appartamento in Riva Foscolo.

Come dichiarato da il Gazzettino, il fatto è successo a mezzanotte e mezza. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini che hanno visto le fiamme. Immediato l'arrivo dei Vigili del Fuoco, ma ormai l'alloggio era già avvolto dalle fiamme e dal fumo e per le due vittime non c'è stato più nulla da fare. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. L'immobile, ora inagibile, sarà posto sotto sequestro.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Grado e il personale del 118.