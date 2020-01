A fuoco una canna fumaria, fumo sui tetti vicini alle rive

La canna fumaria di una pizzeria in via del Lazzaretto Vecchio ha preso fuoco. E' successo oggi, 9 gennaio, intorno alle 18:15. Nel video, realizzati da un nostro lettore, è visibile una grande nube di fumo. Sul posto i Vigili del Fuoco (notizia in aggiornamento).