A torso nudo con cappello da cowboy molesta le passanti

Importunava i passanti con giacca di pelle senza maniche su torso nudo e cappello da cowboy. È successo ieri pomeriggio davanti alla Pam di viale Campi Elisi. La Sala Operativa della Polizia Locale ha ricevuto delle chiamate da parte di alcuni cittadini che segnalavano la presenza di una persona molesta presso il supermercato, e contemporaneamente la stessa persona è stata notata anche dal personale del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale in borghese presente in zona per altre indagini.

L'uomo, abbigliato in modo eccentrico, importunava tutti i passanti con una richiesta di denaro o sigarette e, in particolare con le donne, si dimostrava più insistente, assumendo atteggiamenti talvolta anche violenti, inveendo contro e tirandole per le braccia se non assecondavano le sue richieste. In un primo momento l'uomoè stato allontanato dal negozio del primo piano del complesso commerciale ma, non soddisfatto si è spostato all'ingresso del supermercato del pianoterra, dove ricominciava ad assumere comportamenti analoghi a quelli precedenti, finché non ha aggredito una donna che cercava di entrare nel supermercato.

Gli operatori del Nucleo di Polizia Giudiziaria, insieme a quelli del Nucleo di Prossimità, sono intervenuti immediatamente bloccando l'uomo e portandolo presso la caserma S. Sebastiano di via Revoltella per essere identificato ma, poco dopo esser giunto negli uffici, l'uomo ha dato in escandescenze ed è stato bloccato da più operatori, uno dei quali è rimasto ferito durante la colluttazione. L'uomo identificato per il pluripregiudicato padovano Edoardo Governale, di 49 anni, è stato arrestato per violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali e condotto al carcere di via Coroneo.