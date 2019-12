A Trieste si potrà sciare anche d'inverno: aperto fino a marzo il centro federale FISI

A Trieste si potrà sciare anche d'inverno. Lo Sci club 70 ha deciso infatti, di prolungare la stagione dell'apertura del centro federale FISI di avviamento agli sport invernali di Aurisina. Una novità assoluta per l'impianto carsolino che ha sempre terminato le proprie attività alla fine dell'autunno.

Anche quest'anno, da settembre a dicembre, centinaia di bambini hanno avuto l'opportunità di frequentare il centro NEVESOLE, grazie ai corsi ed alle attività organizzate in collaborazione con i Comuni di Trieste e Duino Aurisina, la FISI ed il CONI Friuli Venezia Giulia.

Per il presidente dello Sci Club 70, Roberto Andreassich, questo é il momento giusto per fare un ulteriore passo in avanti. "Nel 2019 abbiamo ottenuto da parte della Federsci, il riconoscimento di centro federale di avviamento agli sport invernali (il presidente della FISI Flavio Roda ha definito questa struttura unica nel suo genere), dopo aver totalmente rinnovato la pista artificiale da discesa, nel 2018, grazie al contributo dell'assessorato alle attività produttive e turismo della regione Friuli Venezia Giulia. I nostri corsi autunnali, negli ultimi anni, hanno fatto registrare il tutto esaurito e ci siamo accorti che le potenzialità della struttura sono tali da poter aprire, per la prima volta nella storia del nostro club e della pista di plastica (come é conosciuta a Trieste) anche durante la stagione invernale, ampliando così l'offerta turistica della città e dell'intero territorio circostante. Desidero ringraziare, ha concluso Andreassich, la locale scuola di sci di Aurisina che si é dimostrata entuasiasta e disponibile all'iniziativa".

Il centro, caratterizzato da una pista da discesa, servita da un tapis roulant per sci alpino e snowboard della lunghezza di 180m, con una larghezza media di 40m e con una pendenza che va dal 18 al 33% e da un tracciato di sci nordico della lunghezza di 1.060m e con un dislivello di 35m, é attrezzato di tutto con noleggio materiali, assistenza e Maestri federali a disposizione, dal lunedì al venerdì. A completare l'offerta anche lo “Chalet 70” per pranzi, cene e ristori ed un parcheggio. Per tutti coloro che volessero approcciare gli sport invernali, questa é un occasione da non perdere.

Per ricevere informazioni scrivere ad info@sciclub70.com oppure telefonare al numero 324 5610188.