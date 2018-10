A4, 4 chilometri di coda tra San Donà e San Stino in direzione Trieste

È ancora molto congestionata la viabilità autostradale, dopo una giornata molto difficile, caratterizzata da tre incidenti, l’ultimo dei quali accaduto poco dopo le 17,00 fra San Stino e Portogruaro in direzione Trieste. Un’auto e un mezzo pesante i veicoli coinvolti. Leggere le conseguenze riportate dall’automobilista, per fortuna. Il sinistro ha provocato inizialmente un blocco del traffico che, dopo la rimozione dei mezzi incidentati, ha potuto scorrere nuovamente ma in modo molto lento. Attivato il by pass lungo la A27/A28 per alleggerire la A4. Attualmente - ore 18 e 30, si registrano circa 4 chilometri di coda fra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste e una lunga coda, in direzione Venezia, dovuta agli altri due incidenti accaduti nel pomeriggio e già risolti, nonché al cantiere allestito in corsia di marcia – all’altezza di San Giorgio di Nogaro - sempre in direzione Venezia, per l’intervento di risanamento del manto stradale che presentava un ammaloramento. La colonna di auto e camion si snoda tra Villesse e Latisana.