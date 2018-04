Ancora incidenti sulla A4: code e rallentamenti fra San Donà di Piave e San Stino di Livenza

Ancora due incidenti, sulla A4, nel tardo pomeriggio di oggi mercoledì 18 aprile, giornata caratterizzata da una serie di tamponamenti in punti diversi dell’autostrada. Fra le 17,00 e le 19,00 prima un’autovettura ha tamponato un mezzo pesante all’altezza del ponte sul fiume Livenza in direzione Trieste e poi fra San Stino di Livenza e Portogruaro, sempre in direzione Trieste, due mezzi pesanti si sono tamponati al termine dello svincolo di immissione in autostrada.

Non ci sono stati feriti, per fortuna, e non è stato necessario chiudere l’autostrada perché gli operatori di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico sono riusciti a intervenire rapidamente e le operazioni di rimozione sono state effettuate con il traffico che scorreva lentamente. Pesanti le ricadute sulla circolazione, con code e rallentamenti. Attualmente si segnalano code fra San Donà (all’altezza dell’area di servizio di Calstorta) e San Stino di Livenza in direzione di Trieste, rallentamenti – sempre in direzione Trieste – all’altezza di Latisana e, in direzione Venezia, fra Portogruaro e San Stino di Livenza per curiosi.