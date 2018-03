Autostrada: chiusure notturne per pavimentazioni

Saranno due le chiusure notturne che interesseranno l’autostrada A4, la prossima settimana, necessarie per interventi urgenti di ripristino dell’asfalto che, in alcuni punti risulta usurato.

Per permettere gli interventi, dalle 21,00 di lunedì 26 alle 5,00 del mattino di martedì 27 marzo sarà chiuso il tratto Latisana - San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste (il casello di Latisana resterà chiuso in entrata in entrambe le direzioni) e San Giorgio di Nogaro - allacciamento A4/A28 (nodo di Portogruaro) in direzione Venezia. Chi proviene da Trieste ed è diretto a Venezia dovrà uscire a San Giorgio di Nogaro e rientrare a Portogruaro.

Stessa tipologia di intervento anche dalle 21,00 di martedì 27 alle 5,00 del mattino di mercoledì 28 marzo: chiusa l’autostrada in entrambe le direzioni fra San Giorgio di Nogaro e Latisana. Saranno chiusi i caselli in entrata di Latisana, direzione Trieste e di San Giorgio di Nogaro, in direzione Venezia.

Tutti i percorsi alternativi saranno segnalati in loco.