A4: chiusura fra Latisana e Portogruaro per lavori di ripavimentazione

Autostrada A4 chiusa, dalle ore 20 di venerdì 5, alle ore 8 del mattino di sabato 6 gennaio nel tratto compreso fra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. La chiusura è necessaria per lavori urgenti di ripristino della pavimentazione. L’asfalto infatti è stato messo a dura prova a causa delle ingenti piogge dei giorni scorsi che hanno provocato leggeri cedimenti in alcuni punti della carreggiata. L'asfalto drenante - utilizzato su tutta la rete di Autovie, se da un lato rappresenta un ottimo deterrente all'effetto "acquaplanning" dall'altro però si usura più facilmente e quindi va ripristinato spesso, soprattutto in presenza di avvallamenti, anche se leggeri. In seguito alla chiusura, chi proviene da Trieste dovrà uscire obbligatoriamente a Latisana e potrà rientrare in autostrada al casello di Portogruaro. Tutti i percorsi alternativi saranno segnalati in loco.