A4: chiusura notturna per nuovo tratto della terza corsia

Apertura di un nuovo tratto di terza corsia sulla A4, per quanto riguarda il terzo lotto Alvisopoli Gonars: dal ponte sul fiume Stella ad Alvisopoli (12 chilometri) in direzione Venezia. E’ un vero e proprio tour de force quello che vede impegnate le imprese che stanno lavorando nei cantieri lungo l’autostrada, anche in questa ultima settimana prima di Natale, ma il traguardo deve essere raggiunto e quindi tutti al lavoro. Per ultimare alcune rifiniture dalle ore 21,00 di giovedì 19 alle ore 05,00 di venerdì 20 verrà chiuso il tratto autostradale tra lo svincolo di Latisana e il nodo di Portogruaro in direzione Venezia e dal giorno dopo, auto e mezzi pesanti transiteranno sulle tre corsie anche nel tratto autostradale della A4 tra poco dopo il ponte sul fiume Stella e Alvisopoli in direzione Venezia. Questo tratto di 12 chilometri che fa parte del cantiere del terzo lotto (Alvisopoli – Gonars), dopo questi lavori sarà a tre corsie in entrambe le direzioni di marcia.