A4: chiusura notturna tra Portogruaro e Palmanova

Nella notte fra sabato 14 e domenica 15 luglio verrà chiuso il tratto di A4 compreso fra Portogruaro e lo svincolo di Palmanova in direzione Trieste e il tratto da nodo di Palmanova fino a Portogruaro in direzione Venezia (quindi potrà entrare al casello di Palmanova soltanto chi è diretto verso Udine). La chiusura, in vigore dalle 21,00 alle 6,00 del mattino, comprenderà anche, ovviamente, le entrate e le uscite dei caselli di Latisana e San Giorgio di Nogaro nonché l’entrata di Portogruaro in direzione Trieste.

Chiusa anche la A23, nel tratto Udine Sud nodo di interconnessione con la A4 in direzione nodo di Palmanova nonchè l’entrata di Udine Sud in direzione Palmanova. Chiuse le aree di servizio di Gonars Nord in direzione Venezia, di Gonars Sud e Fratta Sud in direzione Trieste.