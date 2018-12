A4: chiusura notturna tra Villesse e Redipuglia

Chiusura autostradale dalla mezzanotte di mercoledì 5 alle 3 del mattino di giovedì 6 dicembre: riguarderà l’autostrada A4 (Venezia – Trieste) nel tratto compreso fra Villesse e Redipuglia in entrambe le direzioni. I lavori saranno dedicati al recupero dei cavi conduttori della vecchia linea elettrica dell’elettrodotto a 132 Kv “Redipuglia –Schiavetti” che a ottobre dell’anno scorso è stata sostituita da quella nuova a 380 kilovolt tra Udine Ovest e Redipuglia. Interdetta al traffico l’entrata di Villesse per chi è diretto a Trieste e quella di Redipuglia verso Venezia. Si tratta di una chiusura necessaria per l’esecuzione dell’intervento in totale sicurezza: l’autostrada A4, infatti, è interessata dall’attraversamento aereo dell’elettrodotto all’altezza di San Pier d’Isonzo.