A4, chiusura straordinaria nel tratto S.Giorgio-Latisana

Dai monitoraggi costanti su tutti i tratti autostradali interessati dai cantieri della terza corsia per controllare continuamente lo stato dell'asfalto soprattutto nelle aree dove transitano i mezzi pesanti è emersa, in tarda serata, una fessurazione dell'asfalto sulla quale si è reso necessario un immediato intervento di risanamento. per poterlo effettuare l'atostrada A4 sarà chiusa questa sera martedì 9 settembre, dalle ore 22.00 nel tratto tratto S.Giorgio – Latisana in direzione Venezia con uscita obbligatoria a S.Giorgio, per circa 5 ore.