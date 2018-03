Chiusa per pavimentazioni la A4 nel tratto fra San Giorgio di Nogaro e Latisana, in direzione Venezia a partire dalle 22 di domani, martedì 20, fino alle 5 del mattino di mercoledì 21 marzo e dalle 22 di mercoledì 21 marzo fino alle 5 del mattino di giovedì 22 marzo. Chiusa anche l’entrata a San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia.