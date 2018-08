Traffico A4: un chilometro di coda al Lisert

C’è chi va in vacanza e chi invece torna. L’incrocio dei “vacanzieri” è sulla rete autostradale che, a NordEst è decisamente sotto pressione.

Sulla A4 Venezia Trieste, gestita da Autovie Venete, fra Portogruaro e il nodo A4/A23 in direzione Trieste, si segnalano forti rallentamenti, così come qualche congestione si registra anche in direzione Venezia (sono i rientri) fra Villesse e Latisana.

In A23, dove transitano i turisti in arrivo da oltreconfine i chilometri di coda sono sempre 5 in direzione nodo di interconnessione di Palmanova – l’entrata in direzione Trieste è chiusa dalle 9. 45 - mentre in entrata a Trieste Lisert la coda, a mezzogiorno, non superava un chilometro di lunghezza. Code in entrata al casello di Latisana, dove il piazzale è pieno.