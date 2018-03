Terza corsia A4, contratto da 151 milioni per il secondo lotto

Il Commissario delegato ha siglato oggi il contratto d'appalto con l'Impresa Pizzarotti, in associazione temporanea d'impresa con Saicam e Rizzani de Eccher, per la realizzazione dei lavori del secondo lotto-sub lotto 1 dell'ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia, che prevede una spesa complessiva di 151.957.118,86 euro dei quali 87.442.572,08 euro per i lavori, 49.584665,33 euro per le somme a disposizione e 14.929881,45 euro per le spese generali.

I lavori in questione, che riguarderanno la tratta da Portogruaro ad Alvisopoli, si sommano agli interventi già in fase di realizzazione tra Alvisopoli e Palmanova, contribuendo così al completamento dell'intera tratta da Portogruaro a Palmanova entro la fine del 2020. Attualmente il Commissario Delegato sta infatti completando l'acquisizione delle aree e l'avvio del cantiere è previsto entro l'estate del 2018.

Il contratto firmato oggi segue l'approvazione del progetto esecutivo avvenuta ad agosto 2017 e l'intervento prevede l'allargamento di circa 8,8 chilometri dell'A4 con la terza corsia nei Comuni di Portogruaro, Teglio Veneto e Fossalta di Portogruaro, il rifacimento di tutti i 4 cavalcavia di attraversamento da parte della viabilità minore e l'adeguamento funzionale del nodo tra A4 e A28 in corrispondenza della barriera di Portogruaro.

Sono quindi previste numerose opere di mitigazione ambientale oltre alla realizzazione di bacini lagunaggio per la raccolta e il trattamento delle acque di piattaforma stradale. Verrà inoltre realizzato il canale di Gronda Fosson-Loncon nei comuni di San Stino di Livenza e Annone Veneto, un'opera inizialmente inserita nel secondo lotto-sub lotto 3, ma anticipata in questa fase per dare una risposta immediata alle problematiche idrauliche del territorio riscontrate a ovest di Portogruaro.

Nell'ambito dell'intervento sono previste, infine, la risoluzione di tutte le interferenze con le reti impiantistiche e l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere.