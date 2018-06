A4: nuove chiusure notturne nel weekend

Autostrada A4 chiusa dalle ore 21 di sabato 9 fino alle 6 del mattino di domenica 10 giugno per alcuni interventi necessari al completamento della terza corsia. Per svolgere in sicurezza i lavori saranno chiusi i tratti compresi fra Portogruaro e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste e fra il bivio A4/A23 (nodo di Palmanova) e Portogruaro in direzione Venezia. Interdette al traffico anche le entrate di Portogruaro in direzione Trieste, di Latisana in entrambe le direzioni e di San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia.

Chiuse, inoltre, dalle ore 18 le aree di servizio di “Gonars Nord” in direzione Venezia e di “Fratta Sud” in direzione Trieste.

Nella notte sarà varato l’impalcato metallico del cavalcavia che, sulla strada comunale, va da Pampaluna a Corgnolo. Sarà inoltre abbattuto il sovrappasso “Case Padovane” in comune di Fossalta di Portogruaro.

Domenica 10 giugno, invece, per lo svolgimento di una manifestazione sportiva, sarà chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Duino, in direzione Trieste, dalle ore 8.30 del mattino fino a mezzogiorno.