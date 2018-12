Incidenti A4: camion che trasportava posta perde il carico

Un camion che trasportava posta perde il carico in uno dei due tamponamenti avvenuti in A4 stamattina, giovedì 6 dicembre. La viabilità lungo l’autostrada A4 è stata messa a dura prova nella mattinata a causa di questi incidenti, accaduti verso le 7 e fortunatamente senza conseguenze per le persone.

Due tamponamenti

In entrambi i casi sono stati coinvolti due mezzi pesanti. Il primo incidente è accaduto fra Portogruaro e Latisana in direzione Trieste, e in questo caso il camion che trasportava posta ha perso il carico. Il secondo si è verificato fra San Stino di Livenza e Portogruaro sempre verso Trieste.

Le conseguenze

Immediate le code che si sono formate fra San Stino di Livenza e Latisana, che hanno raggiunto i nove chilometri verso le 8 ma che si sono smaltite piuttosto velocemente: il traffico, infatti, ha corso lungo la corsia di sorpasso il tempo necessario a risolvere l’incidente. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la manutenzione d’urgenza per ripulire il tratto, la Polizia Stradale e i soccorsi meccanici. A metà mattinata c'erano ancora sono due chilometri di coda fra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste.