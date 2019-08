A settembre tornano i "tutor" in autostrada contro l'eccesso di velocità

Tra circa un mese dovrebbero essere riattivate le postazioni “safety tutor” sulla rete autostradale di Autovie Venete. Per rimettere di nuovo in funzione il sistema sono necessarie una serie di attività tecniche già pianificate. Dopo la sentenza della Corte di Appello di Roma del 10 aprile 2018, secondo la quale il sistema di controllo della velocità media, violava le norme relative alla proprietà intellettuale della società Craft, le postazioni erano state disattivate ed era stato avviato un processo di riqualificazione per adattarle a un nuovo tipo di software.

I lavori

Le attività da espletare comprendono la sostituzione delle spire (i sensori) danneggiate, la taratura degli impianti e la misurazione certificata della distanza fra una postazione e l’altra, indispensabile per la determinazione della velocità media. Un’attività, questa, che deve essere eseguita di notte con un veicolo appositamente attrezzato. In parallelo andrà riavviata l’elaborazione dei dati raccolti con Autostrade per l’Italia e la collaborazione con la Polizia Stradale per quanto riguarda la gestione concreta dei tutor che vengono “accesi” dalla centrale nazionale di Settebagni (Roma).

Le postazioni

Le postazioni, sulla rete di Autovie sono state installate nel 2010, con un investimento di 1 milione e 800 mila euro. Acquistate da AutostradeTech, società controllata da Autostrade per l’Italia, sono dotate di un sistema composto da sensori e telecamere in grado di rilevare ora di transito, targa e tipo del veicolo, nonché la velocità media, controllando così il rispetto dei limiti.

Il safety tutor è in grado di funzionare anche in quelle condizioni atmosferiche (pioggia, nebbia) che normalmente rendono difficoltoso l'uso delle apparecchiature mobili. I safety tutor rappresentano un deterrente per chi tende a superare i limiti di velocità e hanno contribuito notevolmente a ridurre il tasso di incidentalità. Attualmente quelle presenti sulla rete di Autovie sono 13; nel tratto di A4 interessato dai cantieri, i portali sono stati temporaneamente rimossi e sostituiti dagli autovelox, 8 in direzione Trieste e 6 in direzione Venezia.