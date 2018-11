Abbandonano rifiuti ingombranti per strada: sanzionati per 600 euro

Nell'ultima settimana, a seguito della segnalazione di un cittadino, il personale del Distretto A della Polizia locale di via Locchi ha effettuato alcuni controlli nella zona di San Giacomo con particolare attenzione in Androna Colombo dove era stato segnalato un deposito incontrollato di rifiuti. Al loro arrivo gli operatori hanno trovato un ragazzo che aveva appena depositato al suolo un materasso; l'uomo è stato sanzionato per l'abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico. Situazione analoga in via Costalunga dove le Guardie Ambientali hanno pizzicato due uomini che, dopo aver svuotato da masserizie varie un appartamento nei paraggi, hanno pensato di liberarsi abbandonando fuori dai cassonetti una ventina di cornici della grandezza di 1 metro x 1 metro e altri rifiuti ingombranti.

La sanzione

Il materiale è stato fatto rimuovere e loro sono stati sanzionati per l'art. 6 del Regolamento Gestione Rifiuti Urbani e Pulizia del Territorio che prevede una sanzione di 600 euro. L’abbandono di questi materiali, oltre a rappresentare un problema di decoro ambientale, costituisce un problema igienico-sanitario di potenziale rischio per la salute pubblica e pericolo per la sicurezza urbana.