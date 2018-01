Alberi a Barcola, Comune di Trieste: «Necessari tre abbattimenti»

Il Comune di Trieste-Assessorato ai Lavori Pubblici, in relazione a vari interventi di stampa e iniziative di cittadini, precisa che Ci tre abbattimenti degli alberi a Barcola si rendono necessari e trovano fondamento nelle risultanze di una valutazione di stabilità eseguita da personale qualificato e dotato di adeguate competenze in materia, secondo un protocollo tecnico scientifico riconosciuto anche dalla Società di Arboricoltura Italiana».

«L'impegno di questa Amministrazione, se da un lato è mirato alla salvaguardia del patrimonio arboreo, dall'altro, quando vengono a mancare le sufficienti condizioni di sicurezza, è rivolto alla preminente salvaguardia della pubblica incolumità, con il conseguente necessario abbattimento, che diventa a quel punto non procrastinabile».

«In riferimento all'appello dei cittadini affinchè sia salvaguardato il pino incurvato radicato nel Giardino ”Skabar” (già sottoposto, a partire dal 2007, a 6 controlli di stabilità), nel segnalare l'apprezzamento di questa Amministrazione per la sensibilità dimostrata dai richiedenti verso la tutela del verde pubblico, si evidenzia peraltro che non sussistono purtroppo le condizioni oggettive per l'esecuzione degli interventi di puntellamento dell'albero che, stante la situazione, risulterebbero assolutamente inidonei a garantire la sicurezza dell'area».

«L'albero infatti – come precisa il Servizio comunale del Verde Pubblico - si presenta malstrutturato nel suo complesso e privo di ampie prospettive di vita future, considerato che la parte interna della chioma risulta in forte regressione e diffusamente disseccata a causa del deperimento fisiologico provocato dalla diffusione dei funghi cariogeni. Le analisi strumentali confermano l'alterazione profonda dei tessuti legnosi alla base del fusto e del principale cordone radicale del lato in trazione, segno che l'albero non riesce ormai a contrastare la diffusione del fungo».