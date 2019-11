Abusi sessuali sulle figlie minori: la testimonianza choc

Abusi sessuali ripetuti sulle figlie minorenni: di questo è stato accusato un padre 45enne con una denuncia da parte dell'ex moglie. “Prima papà mi faceva un massaggio alle spalle, poi mi infilava le mani nelle mutande. Succede da anni, da quando ho memoria”. Questa la testimonianza della figlia sedicenne, la minore, poi anche la sorella di 19anni ha confermato di aver ricevuto occasionalmente lo stesso trattamento quando era adolescente. Il tutto accadeva, secondo quanto si apprende, nell'appartamento dell'uomo a Trieste.

La scioccante testimonianza

La raccapricciante confessione sarebbe stata fatta alla madre quasi per caso: la minore delle sorelle stava controllando il calendario per capire in quali weekend sarebbe dovuta rimanere da sola col padre, così la mamma, insospettita, le avrebbe chiesto spiegazioni. “Non voglio restare da sola con lui” avrebbe risposto la ragazza, per poi confessare gli abusi ricevuti dal padre.

I coniugi erano separati e in fase di modifica degli accordi poiché la madre, in ristrettezze economiche, necessitava di ridefinire gli importi sui contributi mensili con l'ex marito. La donna è assistita dalla legale Giovanna Augusta De'Manzano, il padre dagli avvocati Silvia Piemontesi e Luca Maria Ferrucci, mentre dell'inchiesta si sta occupando il PM Maddalena Chergia, che ha aperto il fascicolo a carico dell'uomo. Già superata la fase di dibattimento, ora la sentenza potrebbe arrivare già a fine mese. Per il reato di abuso sessuale, con la doppia aggravante del fatto che le vittime sono le sue figlie minorenni, l'accusato rischia fino a 12 anni di carcere.