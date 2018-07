Accoglienza a Trieste, il report del 2017

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa organizzata dal Circolo della Stampa in collaborazione con le strutture di accoglienza presenti sul territorio della provincia di Trieste.

Ad introdurre è stato il giornalista Pierluigi Sabatti: «È importante dare un'informazione corretta, per il fatto che certe cose vanno dette e bisogna spiegare soprattutto come funzionano. Il fatto che si possa immaginare il ritorno ai "lager" come qualcuno vorrebbe, è terribile. Siamo alle prese con un decremento demografico e abbiamo bisogno di queste persone. La città dove viviamo da sempre è stata resa grande dagli immigrati, dalle persone che sono venute da fuori. Per questo bisogna diffondere i dati reali, anche sui social, per ragionare bene su questo tema estremamente importante».

La posizione della Caritas

Don Amodeo della Caritas Diocesana ha chiarito che «il rapporto che presentiamo non è il trattato dei miracoli. Non è un rapporto che parla della nostra totalità ma di un'area di impegno e di interesse». « È necessario - ha commentato il sacerdote - uscire dai commenti di Facebook, dove gli utenti fanno la voce molto grossa e non si rendono conto della pericolosità del mondo dei social. Ormai, se scrivo su Facebook certe cose, esse stesse possono diventare penali». « Nel nostro rapporto si parte da un dato, dai numeri reali e dalle presenze sul territorio. Sentiamo spessp parole sbagliate che portano a una lettura differente dello stesso problema. Noi non abbiamo la verità in tasca ma questo è il nostro modo di affrontare la vicenda. Dal 2002 facciamo accoglienza con il sistema Sprar e, ci tengo a sottolinearlo, siamo stati la prima città in Italia, ancora16 anni fa».

I dati del 2017

Gianfranco Schiavone presidente dell'Ics ha poi presentato i dati relativi al 2017: «Tra le presenze con maggiore presenza a Trieste si concentrano s oltanto persone provenienti da alcuni paesi come l'Afghanistan, l'Iraq e il Pakistan». « Oggi - ha continuato Schiavone - rispetto alla popolazione residente, il fenomeno della migrazione non è un'emergenza, anche per il fatto che la situazione è stabile. Il trend del 2018 non è diverso da quello del 2017 e consente una gestione ordinata del fenomeno. I dati parlano anche per quanto riguarda il sistema Sprar e quello prefettizio, mentre sono assenti i dati del sistema nel Comune di Sgonico dove sono in accoglienza famiglie con minori con particolari disagi».

La domanda "sbagliata"

« La domanda che mi viene rivolta oggi su quanti siano è sbagliata. Dobbiamo concentrari su alcuni dati interessanti come ad esempio il fatto che sia aumentato il numero delle persone come nuclei famigliari, dato soprattutto dai ricongiungimenti».