Accoglienza: Trieste ospita 1221 migranti

Sono 4942 i richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ospitati nei comuni del Fvg, sia nei centri d'accoglienza delle prefetture che nelle strutture dello Sprar. Il dato emerge dalla rilevazione aggiornata il 5 febbraio scorso, pubblicata dalla competente direzione centrale della regione e citata da Telequattro in un servizio. Comparando le presenze delle aree di competenza delle singole prefetture emerge un dato che smentisce l'idea che in alcune zone il numero di richiedenti asilo sia di gran lunga superiore rispetto alle altre. Infatti in territorio triestino risultano accolte 1121 persone, in quello goriziano 1167, a Udine 1495 e a Pordenone 1095, distribuite in 98 comuni su 216 totali. Rapportati alla popolazione residente in Fvg, pari a 1.117.172 abitanti, l'incidenza dovuta alla presenza deglii stranieri è pari allo 0,41 %. Per quanto riguarda le singole realtà comunali dell'area giuliana, a Trieste sono ospitate 1072 persone, a Monrupino (Fernetti) 128, a Sgonico 15 e a Duino Aurisina 4. Nessun soggetto risulta presente nel territorio di Muggia.

L'incidenza compessiva sulla popolazione in territorio triestino (che è di 234.682 residenti) è dello 0,52 percento. Andando a leggere i dati suddivisi per tipologie di accoglienza,a Trieste 983 richiedenti asilo sono alloggiati in appartamenti, alberghi o altre strutture collettive individuate dalle prefetture. In questi siti l'accoglienza dovrebbe durare il tempo necessario al trasferimento del richiedente dello Sprar, che attualmente gestisce in città 90 unità, mentre altre 15 sono accolte a Sgonico. Situazione analoga a Fernetti, dove i 129 richiedenti asilo sono tutti ospitati in albergo o nell'ex caserma della Guardia di finanza. Da evidenziare infine che il monitoraggio della Regione su queste presenze avviene con cadenza settimanale, mensile invece per quanto riguarda lo Sprar.