Accoltellamento in piazza Libertà: tre persone a Cattinara

Momenti di altissima tensione questo pomeriggio in piazza Libertà: in seguito a una violenta rissa con accoltellamento, tre persone sono finite al pronto soccorso di Cattinara. È successo oggi, mercoledì 3 luglio alle 16:30 in prossimità del civico 3 davanti a un locale.

La rissa è iniziata nel giardino di piazza Libertà nel tardo pomeriggio, quando due uomini hanno cominciato ad inseguire un terzo individuo. Quest'ultimo, riuscito a sfuggire ai due aggressori, è tornato con un coltello e li ha feriti entrambi. Solamente uno dei due ha riportato ferite gravi. I tre, soccorsi da ambulanza e automedica del 118, secondo le prime indiscrezioni non accertate, sarebbero iracheni.

L'arma, gettata subito dopo l'accoltellamento, è stata ritrovata dalla Polizia Locale accorsa sul posto. Sono intervenuti anche la Polizia di Stato e Carabinieri, per un totale di 10 pattuglie. Evidenti le tracce di sangue lasciate a terra e pesanti i disagi al traffico che tuttora (17:30) non risulta completamente sbloccato.