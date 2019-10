Lite con coltello a Fernetti in un centro d'accoglienza: due denunciati

Un altra lite a colpi di coltello si è verificata in città, stavolta in una struttura d'accoglienza a Fernetti. E'accaduto ieri sera, mercoledì 16 ottobre, e in seguito due uomini sono stati denunciati dalla Polizia per lesioni personali: A.A., di 26 anni, nato nello Yemen e H.S., 30enne nato in Siria. Una persona è rimasta ferita al gluteo e gli operatori del 118 l'hanno portato a Cattinara in codice giallo. La ferita, alla fine, non sarebbe risultata così profonda. Sul posto una Volante del Commissariato di Duino Aurisina, oltre al 118.