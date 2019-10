Accoltellamento scala dei Giganti, Unione Istriani: "Un comitato contro il degrado della zona"

"L'accoltellamento di ieri pomeriggio, sabato 12 ottobre, rappresenta l'ennesimo, grave episodio di degrado che da un paio d'anni ha trasformato la centralissima piazza Goldoni e la Scala dei Giganti in una zona di degrado nella quale è diventato pericoloso circolare a piedi quando cala la sera: una situazione inaccettabile che ha dell'incredibile e che va risolta il più presto possibile riportando l'area urbana a livelli normali di vivibilità e sicurezza". Questo il commento del presidente dell'Unione degli Istriani, Massimiliano Lacota, la cui associazione ha sede nel Palazzo Tonello al piano terra del quale i locali commerciali che si affacciano sulla piazza Goldoni sono occupati da alcuni anni dal ristorante Mc Donald.

"Sia costituito un comitato"

Lacota, che si rivolge con un appello alle istituzioni ed ai rappresentanti delle forze dell'ordine cittadine, propone ai cittadini che abitano la zona e agli esercenti pubblici che svolgono la propria attività commerciale di piazza Goldoni di costituire un Comitato per incidere in maniera concreta rispetto ai provvedimenti che devono essere presi per normalizzare una situazione divenuta insostenibile.

Il ruolo del Mc Donald's

"Non è possibile rimanere con le mani in mano - sostiene Lacota -, assistendo passivamente a ció che succede, così come non si può non sottolineare, ancora una volta, che tutto questo disagio nasce dal momento in cui il Mc Donald ha aperto il ristorante, con un orario non stop, dal venerdì al lunedì ininterrottamente, trasformandolo in un pericoloso ritrovo di spacciatori di droga e di giovinastri dediti ad attività illecite di ogni genere".