Accoltellamento in scala dei Giganti (FOTO E VIDEO)

Un presunto accoltellamento è avvenuto nella serata di sabato 12 ottobre, alle 20.30 circa in zona piazza Goldoni, precisamente sulla scala dei Giganti. Un uomo, che le prime testimonianze descrivono come straniero, è sceso dalla scala con una ferita, presumibilmente da arma da taglio e localizzata sull'addome. Il ferito, lasciando tracce di sangue dietro di sè, è entrato a chiedere aiuto al Mc Donald's di piazza Goldoni. Intervenuta la Polizia di Stato, che avrebbe accompagnato due testimoni in Questura mentre alcune pattuglie sono alla ricerca del colpevole. Il ferito è stato portato a Cattinara dal 118. Notizia in aggiornamento.