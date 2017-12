Grave accoltellamento in via Baiamonti, oggi 28 dicembre. Il fatto è avvenuto in una casa dove è stato soccorso un giovane con una profonda ferita da arma bianca al dorso.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha trasportato il giovane a Cattinara. Il ferito è in gravi condizioni e potrebbe essere in pericolo di vita.

Presente anche la Polizia di Stato che ha avviato le indagini.