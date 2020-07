Accoltellamento nella notte in piazza Vittorio Veneto: ferito un ventiseienne

Accoltellamento in piazza Vittorio Veneto in via Oriani, questa notte: a rimanere ferito è stato un 26enne. Il giovane avrebbe riportato una ferita profonda sull'avambraccio e una sul collo molto superficiale. Secondo indiscrezioni, la vittima sarebbe stata aggredita da un uomo di circa cinquanta anni. Ancora ignoto il movente.

Not“Notizia in aggiornamento