Accoltellamento in scala dei Giganti: un 17enne italiano in prognosi riservata

Si trova in rianimazione in prognosi riservata il ragazzo di 17 anni accoltellato sulla scala dei giganti alle 20:30 di sabato 12 ottobre. Al momento si sa solo che è italiano e residente a Trieste, non sono ancora note le sue generalità. Le coltellate sono state due: una alla parte alta dell'addome e una al lato destro del torace. La prima sarebbe stata inferta molto vicino al cuore, senza tuttavia lesionarlo, la seconda ha forato un polmone.

Il giovane, nonostante le ferite, è riuscito a scendere da solo la scala e raggiungere il Mac Donald's per chiedere aiuto: sono a quel punto intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, che hanno stabilizzato il ferito sul posto per poi portarlo in codice rosso a Cattinara. Non è stato necessario il passaggio in sala operatoria prima del trasferimento in rianimazione e le lesioni sono state definite curabili. Il ragazzo è strettamente monitorato dal personale sanitario ma avrebbe buone possibilità di sopravvivere.

Continuano serratamente le indagini della Polizia in una zona da tempo sotto l'attenzione delle autorità tra risse, liti, spaccio di droga e atti vandalici. Da ricordare, in particolare, una rissa che ha coinvolto sei persone lo scorso giugno e la recente denuncia di un writer che aveva imbrattato scala dei giganti, senza contare diversi interventi delle guardie giurate alla fermata della linea 29 per ubriachezza molesta.