Tentò di uccidere un 17enne sulla scala dei Giganti, accoltellatore condannato a sei anni

Il Tribunale di Trieste ha condannato, con rito abbreviato, a 6 anni di detenzione per tentato omicidio il 19enne kosovaro che il 12 ottobre del 2019 aveva ferito gravemente con due coltellate all'addome e al torace un 17enne di Cervignano. L'episodio si era verificato sulla Scala dei Giganti, vicino a piazza Goldoni. Inizialmente le indagini si erano concentrate su di un 15enne di origini nordafricane che in un primo momento si era assunto la responsabilità dell'aggressione. A seguito di ulteriori indagini era pero' stato fermato il giovane di origini kosovare, accusato di tentato omicidio pluriaggravato dai futili motivi. A marzo il quindicenne era stato condannato a tre anni e otto mesi per concorso in tentato omicidio dal tribunale dei minorenni, anche in questo caso con il rito abbreviato. Secondo l'accusa, il diciannovenne kosovaro sarebbe stato mosso dalla volontà di dimostrare il dominio sulla zona dove è avvenuto l'episodio. Nei suoi confronti era stata chiesta la condanna a 10 anni, ma il giudice non ha considerato l'aggravante, stabilendo la pena in 6 anni. Alla famiglia del ragazzo ferito, costituitasi parte civile è stato riconosciuto un risarcimento di 30 mila euro.

