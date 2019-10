Accoltellamento scala dei Giganti: migliorano le condizioni del 17enne ferito

"Il ragazzo si trova ancora in terapia intensiva della Cardiochirurgia, con buone condizioni generali" così una nota dell'azienda sanitaria descrive l'attuale stato di salute del 17enne accoltellato all'addome e al petto da un 15enne nordafricano lo scorso sabato. Una delle ferite, poco sotto lo sterno, ha mancato il cuore di pochissimo, infatti l'aggressore (che ha confessato l'azione criminosa alla Polizia) è stato accusato di tentato omicidio. Ancora da chiarire i presunti "futili motivi" alla base della lite che per poco non si è conclusa nel peggiore dei modi. Il nordafricano si trova ora in stato di fermo di indiziato di delitto presso una comunità per minori.