Misterioso accoltellamento in via Baiamonti: grave quarantunenne

Un misterioso accoltellamento è avventuto ieri nel pomeriggio in via Biamonti, al civico 101.

La vittima, un operaio quarantunenne triestino, iniziali M.S., avrebbe chiamato i soccorsi in preda a un forte choc emoraggico, raccontando di essere stato aggredito per strada e di essersi quindi rifugiato in casa. Una volta sul posto però gli inquirenti non hanno trovato alcuna traccia di sangue lungo il percorso fino all'appartamento dell'uomo.

La chiamata al 112 arriva verso le 16.45, pare sia stato proprio il ferito a chiamare. Tempestivamente sono giunti sul posto i soccorsi con ambulanza e auto medica: l'uomo presentava varie ferite d'arma da taglio al dorso e al fianco, e si trovava in pericolo di vita a causa dell'emoraggia.

L'uomo è stato quindi trasportato d'urgenza all'ospedale di Cattinara, dove si stava già allestendo la sala operatoria per un intervento chirurgico. La prognosi è riservata.

Le indagini per risolvere alcuni dubbi sulla versione dell'uomo sono in corso. In particolare gli inquirenti non si spiegano come il ferito con tale emoraggia non avrebbe lasciato alcuna traccia di sangue durante il tragitto fino a casa.

Pare infine che a casa insieme all'operaio triestino ci fosse una donna, accompagnata poi in questura per venire ascoltata in quanto a conoscenza dei fatti.