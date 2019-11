Accoltellamento nel centro di accoglienza in via Maiolica: due feriti

Nel tardo pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha denunciato per lesioni personali aggravate un cittadino armeno, A.G., nato nel 1993. All’interno di una struttura di accoglienza di via Maiolica ha ferito con un oggetto appuntito (probabilmente un coltellino) due cittadini pakistani e si è allontanato. Rintracciato poco dopo, è stato accompagnato in Questura e, dopo le formalità di rito, è stato denunciato.