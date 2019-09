Accoltellamento nella notte in via Oriani: ferito un ventenne

Accoltellamento in via Oriani questa notte intorno alle 3: a rimanere ferito è stato un ventenne pakistano, regolare sul territorio, che ha riportato una ferita da taglio alla spalla giudicata guaribile in 10 giorni. I Carabinieri del Comando provinciale sono intervenuti riuscendo ad arrestare il colpevole: un 27enne iracheno senza fissa dimora. Al momento l’episodio non risulterebbe collegato in alcun modo alla rissa con accoltellamento del 29 agosto in piazza Oberdan (il ferito, in questo caso, era un ragazzo iracheno). Lo dichiarano i Carabinieri del Comando provinciale che, insieme a quelli di via Hermet, stanno indagando sui fatti. Sul posto anche gli operatori del 118. Secondo le testimonianze dei residenti le liti e gli schiamazzi notturni in zona si verificano con una certa frequenza.